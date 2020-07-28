Украинские радикалы, которые совместно с олигархами в 2013-2014 годах затевали Майдан, они продали населению идею о том, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС — это билет в счастливое будущее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

«Тогда президент Владимир Путин говорил, что ассоциация и свободный доступ украинских предприятий на российский рынок несовместимы — либо одно, либо другое. И сегодня мы видим, что из-за разрыва кооперационных связей с Россией Украина потеряла целые сектора экономики, в частности оборонное машиностроение. То есть потеряны высокотехнологичные отрасли», — рассказал собеседник издания.

Рыночные ниши, которые существовали в России для украинских производителей, закрылись, Европа не смогла их компенсировать, да и не собиралась этого делать. В результате сегодня мы видим деградацию украинской промышленности и снижение производительности труда, добавил Алексей Зубец.

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