Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из аэропорта «Жуляны» в Киеве и отправился в Бодрум в Турции. Об этом 27 июля «Стране» сообщили источники в окружении Порошенко

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