Отмечается, что самолет (Learjet 60, бортовой номер T7-ISH) взлетел в 13:42. Стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро без питания в один конец. Самолет приземлится в Бодруме ориентировочно в 16:00.
Накануне партия Порошенко «Европейская солидарность» разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на вечер понедельника на 19:00, которая состоится на Банковой. Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявляемого в понедельник перемирия в Донбассе.