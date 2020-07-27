Кремль не считает актуальным вопрос о возможном возвращении России к «большой семерке», Москва не стремится к этому, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит Интерфакс 27 июля

Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что участие России во встрече «большой семерки» невозможно, пока не решен вопрос с Крымом и востоком Украины. Пресс-секретарь отметил, что возвращение в «семерку» Москву не интересует.

«Президент Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе "семерки", это первое», — подчеркнул Песков.

Западные СМИ играют в геополитический покер: США, Китай, Россия – тройка, семерка, туз © AP, Darko Vojinovic

«Поэтому так ставить вопрос вряд ли актуально. Россия не стремится присоединиться к "семерке"», — констатировал Песков.

Москва неоднократно отмечала, что удовлетворена эффективностью работы в рамках таких форматов как «большая двадцатка», которые лучше отвечают современным реалиям с точки зрения центров экономического развития.

Песков подчеркнул, что любое объединение, которое не включает в себя основные центры экономического развития и экономического потенциала, таких, как Индия, Китай, Бразилия, Турция и ряд других стран, вряд ли может «претендовать на какое-то мировое лидерство».