Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что участие России во встрече «большой семерки» невозможно, пока не решен вопрос с Крымом и востоком Украины. Пресс-секретарь отметил, что возвращение в «семерку» Москву не интересует.
«Президент Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе "семерки", это первое», — подчеркнул Песков.
Напомнив, что существовал такой формат как «большая восьмерка», он отметил, что последний саммит организации должен был пройти в Сочи, однако участники отказались приехать. С тех пор президент РФ ни разу не инициировал какое-либо воссоздание формата.
«Поэтому так ставить вопрос вряд ли актуально. Россия не стремится присоединиться к "семерке"», — констатировал Песков.
Москва неоднократно отмечала, что удовлетворена эффективностью работы в рамках таких форматов как «большая двадцатка», которые лучше отвечают современным реалиям с точки зрения центров экономического развития.
Песков подчеркнул, что любое объединение, которое не включает в себя основные центры экономического развития и экономического потенциала, таких, как Индия, Китай, Бразилия, Турция и ряд других стран, вряд ли может «претендовать на какое-то мировое лидерство».