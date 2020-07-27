По его словам, Запад требует от Украины выращивать сельскохозяйственную продукцию, но не собирается покупать готовую продукцию сельхозпроизводства.
«Мы отдаём сырьё. За копейки. Являемся хабом дешёвой рабочей силы. Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии выслушивал благодарности за украинских заробитчан. Но чем Зеленский сегодня отличается от вождя какого-нибудь африканского племени, который своих единоплеменников продавал на плантации в Америку? Да ничем», — рассказал политик.
Владимир Олейник считает, что Западу нужны лишь рабочие руки украинцев, однако это убийство будущего Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.