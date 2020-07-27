Запад выталкивает Украину на обочину мирового развития, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политик Владимир Олейник

Владимир Олейник. Справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Мы отдаём сырьё. За копейки. Являемся хабом дешёвой рабочей силы. Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии выслушивал благодарности за украинских заробитчан. Но чем Зеленский сегодня отличается от вождя какого-нибудь африканского племени, который своих единоплеменников продавал на плантации в Америку? Да ничем», — рассказал политик.

Владимир Олейник считает, что Западу нужны лишь рабочие руки украинцев, однако это убийство будущего Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.