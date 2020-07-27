Украинцы меньше всего удовлетворены деятельностью Верховной Рады. Об этом 27 июля свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» и размещенные на ее сайте

Наиболее положительно украинцы оценивают работу президента Владимира Зеленского: 9% украинцев ответили, что «вполне удовлетворены» его деятельностью, 27% — «скорее удовлетворены», 23% — «скорее не удовлетворены» и 33% — «совсем не удовлетворены». Остальные 8% не смогли ответить.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность — 2 тысяч респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не более 2,2%.