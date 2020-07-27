Согласно результатам опроса, 52% украинцев «совсем недовольны» работой парламента. «Вполне удовлетворены» лишь 1% опрошенных. Столько же украинцев довольны и деятельностью правительства страны, недовольных — 48%.
Наиболее положительно украинцы оценивают работу президента Владимира Зеленского: 9% украинцев ответили, что «вполне удовлетворены» его деятельностью, 27% — «скорее удовлетворены», 23% — «скорее не удовлетворены» и 33% — «совсем не удовлетворены». Остальные 8% не смогли ответить.
Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность — 2 тысяч респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не более 2,2%.