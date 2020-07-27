Украинские предприниматели из-за экономического кризиса закрывают свои производства и не считают нужным их развивать по причине неразберихи в экономике, завышенного курса гривны к доллару. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Черкассы от Богдана Хмельницкого до Анатолия Бондаренко. Что стало с витриной СССР

После открытия границ какое-то количество снова отправится на заработки в Польшу, Португалию, но емкость Европы с точки зрения приема украинской рабочей силы после кризиса будет ниже, чем в прошлом году.

«Это значит, что значительное количество людей останется на Украине, пополнит ряды безработных, а сегодня безработные составляют около 9% населения. Это будет способствовать повышению социальной напряженности, расширению бедности, которая будет сама себя воспроизводить, и дальнейшему падению уровня жизни», — рассказал Алексей Зубец.

На сегодняшний день окно возможностей, как восстановить украинскую экономику, становится с каждым днем все уже и уже. Способность Украины экспортировать продукцию в Россию снижается, а значит, и ухудшаются перспективы для дальнейшего развития украинской экономики, добавил экономист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.