По его словам, падение экономики превращается в бедность и в отъезд людей за границу. Сейчас в связи с закрытием границ Европы для жителей Украины большое количество людей оказалось дома без работы.
После открытия границ какое-то количество снова отправится на заработки в Польшу, Португалию, но емкость Европы с точки зрения приема украинской рабочей силы после кризиса будет ниже, чем в прошлом году.
«Это значит, что значительное количество людей останется на Украине, пополнит ряды безработных, а сегодня безработные составляют около 9% населения. Это будет способствовать повышению социальной напряженности, расширению бедности, которая будет сама себя воспроизводить, и дальнейшему падению уровня жизни», — рассказал Алексей Зубец.
На сегодняшний день окно возможностей, как восстановить украинскую экономику, становится с каждым днем все уже и уже. Способность Украины экспортировать продукцию в Россию снижается, а значит, и ухудшаются перспективы для дальнейшего развития украинской экономики, добавил экономист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.