В Белоруссии, продолжил эксперт, был выстроен свой вариант многовекторности, когда президент Лукашенко меняет свою внешнюю политику то на русофобскую, то на русофильскую, и получает деньги и от России, и от Запада.
«Это белорусский вариант многовекторности. Покорный теленок, который сосет двух мамок. И у него прекрасно получается. Но только потому, что в Белоруссии всего 10 млн человек, и она меньше. И батька умнее», — пояснил Скачко.
Но если Лукашенко пойдет по пути позднего Кучмы или трусливого Януковича и будет шататься от русофобии к русофильству, то года через четыре там произойдет то же самое в том или ином масштабе, добавил публицст.
Он также посетовал на то, что сегодня молодежь Белоруссии, как и молодежь Украины, сегодня массово выбирает «кока-колу, а не русскую молочку», и России следует предложить ей привлекательные идеи и смыслы.