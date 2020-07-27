Ситуация в Белоруссии отличается от ситуации на Украине, но она может повториться, если президент Александр Лукашенко будет продолжать сегодняшнюю политику. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: На Украине Россия сделала ставку на «профессиональных русских» и потерпела поражение © РИА Новости, Нина Зотина

«Это белорусский вариант многовекторности. Покорный теленок, который сосет двух мамок. И у него прекрасно получается. Но только потому, что в Белоруссии всего 10 млн человек, и она меньше. И батька умнее», — пояснил Скачко.

Но если Лукашенко пойдет по пути позднего Кучмы или трусливого Януковича и будет шататься от русофобии к русофильству, то года через четыре там произойдет то же самое в том или ином масштабе, добавил публицст.

Он также посетовал на то, что сегодня молодежь Белоруссии, как и молодежь Украины, сегодня массово выбирает «кока-колу, а не русскую молочку», и России следует предложить ей привлекательные идеи и смыслы.