Власти США пытаются оказывать более интенсивное давление на подрядчиков проекта «Северный поток-2» из ФРГ и других стран Европы. Об этом 25 июля сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на неназванный источник

В Германии санкции США против «Северного потока – 2» назвали нарушением международного права © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«[Американцы] дружелюбным тоном очень отчетливо пояснили, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода… Я полагаю, что эта угроза очень, очень серьезна», — заявил источник.

Отмечается, что в видеоконференции принимали участие до 12 представителей американской стороны из трех министерств — Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Ранее Сенат США одобрил проект оборонного бюджета, предусматривающий, в частности, расширение санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода «Северный поток-2». До этого этот проект оборонного бюджета с ужесточением санкций в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока» одобрила Палата представителей.

В новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции, в частности, за «способствование продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопроводов, «предоставление страхования и перестрахования», а также услуг или помещений для «технической модернизации» судов, связанных со строительством газопровода.