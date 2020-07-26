По данным издания, представители американской администрации провели видеоконференцию с участием европейских подрядчиков газопровода, в ходе которой высказали недовольство перспективами окончания его строительства.
«[Американцы] дружелюбным тоном очень отчетливо пояснили, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода… Я полагаю, что эта угроза очень, очень серьезна», — заявил источник.
Отмечается, что в видеоконференции принимали участие до 12 представителей американской стороны из трех министерств — Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.
Ранее Сенат США одобрил проект оборонного бюджета, предусматривающий, в частности, расширение санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода «Северный поток-2». До этого этот проект оборонного бюджета с ужесточением санкций в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока» одобрила Палата представителей.
В новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции, в частности, за «способствование продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопроводов, «предоставление страхования и перестрахования», а также услуг или помещений для «технической модернизации» судов, связанных со строительством газопровода.