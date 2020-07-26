Когда украинские радикалы совместно с олигархами в 2013-2014 годах затевали Майдан, они продали населению идею о том, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС — это билет в счастливое будущее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

Сегодня из-за разрыва кооперационных связей с Россией Украина потеряла целые сектора экономики, в частности, оборонное машиностроение.

«Кроме того, Россия сильно ограничила доступ украинских предприятий на рынок комплектующих для железнодорожного транспорта. До кризиса 13-14 годов одни железные дороги приносили Украине от одного до двух миллиардов долларов каждый год благодаря экспорту этой продукции в Россию. До 13-го года это была некоторая благотворительность со стороны России по отношению к Украине, потому что мы точно умеем производить вагоны и железнодорожные колеса», — объяснил эксперт.

Европа не смогла компенсировать рыночные ниши для украинских производителей, да, в общем, и не собиралась этого делать. В результате сегодня можно наблюдать деградацию украинской промышленности и снижение производительности труда.

Последствием потери высокотехнологичных секторов экономики стало снижение уровня жизни населения на Украине, добавил Алексей Зубец.

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