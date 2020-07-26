Утверждая, что этот документ обеспечит Украине бурное развитие экономики, они обманули население, которое в тот момент не подозревало о последствиях.
Сегодня из-за разрыва кооперационных связей с Россией Украина потеряла целые сектора экономики, в частности, оборонное машиностроение.
«Кроме того, Россия сильно ограничила доступ украинских предприятий на рынок комплектующих для железнодорожного транспорта. До кризиса 13-14 годов одни железные дороги приносили Украине от одного до двух миллиардов долларов каждый год благодаря экспорту этой продукции в Россию. До 13-го года это была некоторая благотворительность со стороны России по отношению к Украине, потому что мы точно умеем производить вагоны и железнодорожные колеса», — объяснил эксперт.
Европа не смогла компенсировать рыночные ниши для украинских производителей, да, в общем, и не собиралась этого делать. В результате сегодня можно наблюдать деградацию украинской промышленности и снижение производительности труда.
Последствием потери высокотехнологичных секторов экономики стало снижение уровня жизни населения на Украине, добавил Алексей Зубец.
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