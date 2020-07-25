Тест на коронавирус, который сдал президент Бразилии Жаир Болсонару, показал отрицательный результат. Об этом бразильский лидер25 июля сообщил на своей странице в Facebook

Зараженный COVID-19 Болсонару подышал вирусом на сотни своих сторонников © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Как сообщалось ранее, 19 июля он принял несколько сотен своих сторонников в саду своей официальной резиденции, сняв маску.

В марте Болсонару сказал, что никакой коронавирус его не сломит, и назвал заболевание «небольшим гриппом»

В Бразилии с начала пандемии выявили более 2,3 миллиона случаев коронавирусной инфекции, количество смертельных исходов превысило 85 тысяч случаев.