О том, что президент Бразилии заразился коронавирусом стало известно 7 июля. Тест, который подтвердил его выздоровление, уже четвертый по счету. Свой пост Болсонару снабдил фотографией, на которой он улыбается и показывает большой палец.
Как сообщалось ранее, 19 июля он принял несколько сотен своих сторонников в саду своей официальной резиденции, сняв маску.
В марте Болсонару сказал, что никакой коронавирус его не сломит, и назвал заболевание «небольшим гриппом»
В Бразилии с начала пандемии выявили более 2,3 миллиона случаев коронавирусной инфекции, количество смертельных исходов превысило 85 тысяч случаев.