«А для того, чтобы добиться такого массового представления, американцы не только включили на полную мощность свою машину пропаганды, на фоне которой министерство Геббельса выглядит совершенно невинной структурой. Они еще совершенно сознательно и целенаправленно разоряли издания, где высказывалась противоположная точка зрения», — объяснил он.
Кроме того, американцы организовали мощную систему отбора более-менее способных людей и стажировки этих людей у себя. Компании, в которых работают эти люди, получили простой и легкий доступ на рынок США.
В конечном счете США добились, что американский рынок стал главной приманкой для всех деловых людей всего мира, а уже опираясь на это, они пользуются так называемой мягкой силой.
Имперское Министерство народного просвещения и пропаганды, которым в нацисткой Германии руководил Йозеф Геббельс, контролировало сферу культуры и средства массовой информации.
Полностью интервью можно прочитать здесь.