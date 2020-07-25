Американцы потратили десятилетия на то, чтобы создать в общественном мнении твердое впечатление, что любой, кто не считает Америку лучшей в мире страной, по меньшей мере, дурак, а то и совершенно сознательный враг своего народа, сбивающий его с пути истинного, рассказал изданию Украина.ру публицист Анатолий Вассерман

«А для того, чтобы добиться такого массового представления, американцы не только включили на полную мощность свою машину пропаганды, на фоне которой министерство Геббельса выглядит совершенно невинной структурой. Они еще совершенно сознательно и целенаправленно разоряли издания, где высказывалась противоположная точка зрения», — объяснил он.

Кроме того, американцы организовали мощную систему отбора более-менее способных людей и стажировки этих людей у себя. Компании, в которых работают эти люди, получили простой и легкий доступ на рынок США.

Анатолий Вассерман: Преобразователи русского большинства в Украине в антирусское уже достали это самое большинство © РИА Новости, Александр Натрускин

Имперское Министерство народного просвещения и пропаганды, которым в нацисткой Германии руководил Йозеф Геббельс, контролировало сферу культуры и средства массовой информации.

Полностью интервью можно прочитать здесь.