В Казахстане перевод казахского языка с кириллицы на латиницу связан не с желанием властей республики убежать от России в геополитическом плане, а с их желанием сблизиться с Западом при помощи той же самой России. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: России надо продвигать альтернативу западной идеологии в виде консервативной демократии © Sputnik / Vladimir Umikashvili

То есть в отличие от Грузии и Украины, где есть четкое понимание смены этого вектора, в Казахстане таких настроений нет, подчеркнул политолог.

Хотя, по его мнению, постоянные разговоры о Восточном Казахстане как об исконно русской земле не могут положительно сказываться на казахско-российских отношениях.

Москве нужно строить новую «мягкую силу», которая будет опираться не на советское прошлое, а на модернизированное восприятие Российской Федерации, добавил Сихарулидзе.