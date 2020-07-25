«В Казахстане переход на латиницу обусловлен не попыткой убежать от России, сменить геополитический вектор. Там это рассматривается как процесс сближения Казахстана с западным миром через ту же Россию», — пояснил эксперт.
То есть в отличие от Грузии и Украины, где есть четкое понимание смены этого вектора, в Казахстане таких настроений нет, подчеркнул политолог.
Хотя, по его мнению, постоянные разговоры о Восточном Казахстане как об исконно русской земле не могут положительно сказываться на казахско-российских отношениях.
Москве нужно строить новую «мягкую силу», которая будет опираться не на советское прошлое, а на модернизированное восприятие Российской Федерации, добавил Сихарулидзе.