Один из руководителей неонацистов из С14 Сергей Мазур заявил, что он знает, кто убил киевского бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его семилетнего ребенка, и обвинил его в покушении на себя два года назад. Об этом 24 июля он сообщил на своей странице в Facebook

Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена на глазах у его 7-летнего сына – СМИ © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

По словам Мазура, это конкретные полицейские, которые, несмотря на все доказательства и обещания, не задержали его еще полтора года назад и «не сохранили тем самым убийце жизнь».

Мазур также добавил, что ему смешно слышать, как СМИ называют Плекана бизнесменом. По его словам, бизнес Плекана — это «российское бабло, теракты, убийства, незаконные наливайки и игровые автоматы». Также он заявил, что «есть интересное о схроне его оружия и связях в оккупированном Крыму».

По словам Мазура, Плекан якобы намеревался организовать в стране переворот.