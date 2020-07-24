«Кто не знает, но 2 года назад меня пытались убить. Домой бросили гранату. Чудом выжил отец. Были задержаны исполнители, но об организаторе и заказчика преступления и речи не шло. Нацпол[иция] и прокуратура включила полный саботаж. Помогали в слиянии дела и люди из СБУ. Вчера я узнал, что организатора Игоря Плекана расстреляли неизвестные лица. И часть из этих "неизвестных" я по фамилиям знаю», — написал он.
По словам Мазура, это конкретные полицейские, которые, несмотря на все доказательства и обещания, не задержали его еще полтора года назад и «не сохранили тем самым убийце жизнь».
Мазур также добавил, что ему смешно слышать, как СМИ называют Плекана бизнесменом. По его словам, бизнес Плекана — это «российское бабло, теракты, убийства, незаконные наливайки и игровые автоматы». Также он заявил, что «есть интересное о схроне его оружия и связях в оккупированном Крыму».
По словам Мазура, Плекан якобы намеревался организовать в стране переворот.