Министерство внутренних дел Украины планирует увеличить штрафы за оскорбление полицейских более чем в 10 раз. Об этом сообщил замминистра Антон Геращенко, передает УНН 23 июля

Несколько мужчин избили на Украине полицейского до потери сознания, их поместили под домашний арест © zaveqna / flickr

«Сегодня невыполнение законных требований полицейского, которое сопровождается насилием, руганью или плевком в лицо, — это лишь 136-255 гривен (349-655 рублей — ред.)… Мы считаем, что этого совершенно недостаточно. Поэтому мы предложили Верховной Раде, что это будет 1700-3400 (4,4 – 8,7 тыс. рублей — ред.)… Я хочу посмотреть, как они (депутаты — ред.) будут реагировать, если им будут плевать в лицо», — заявил Геращенко.

Он убежден, что мера наказания позволит сдерживать нарушителей, однако для этого необходимы более существенные штрафы.