По его словам, соответствующий законопроект уже разработан и будет подан в Верховную Раду в ближайшее время.
«Сегодня невыполнение законных требований полицейского, которое сопровождается насилием, руганью или плевком в лицо, — это лишь 136-255 гривен (349-655 рублей — ред.)… Мы считаем, что этого совершенно недостаточно. Поэтому мы предложили Верховной Раде, что это будет 1700-3400 (4,4 – 8,7 тыс. рублей — ред.)… Я хочу посмотреть, как они (депутаты — ред.) будут реагировать, если им будут плевать в лицо», — заявил Геращенко.
Он убежден, что мера наказания позволит сдерживать нарушителей, однако для этого необходимы более существенные штрафы.