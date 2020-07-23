Вместе с бывшим офицером командования Сухопутных войск Романом Ковалевым она опубликовала фото указанного документа.
«Такая база данных фактически представляет собой список патриотов для привлечения к уголовной ответственности и зачистки Вооруженных Сил Украины, а возможно и других военизированных формирований от патриотически настроенных военнослужащих. Угрозой вероятность передачи такой базы после ее формирования спецслужбам Российской Федерации», — написала Фриз.
Она заявила, что готовит депутатское обращение для выяснения причины формирования этой базы, а также юридических оснований для этого.
Позднее в Генштабе ВСУ подтвердили факт составления списка майдановцев в рядах ВСУ.
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник рассказал, что первоначальный замысел заключался в чествовании военных-майдановцев, например, для возможности подготовки награждения военных-майдановцев к памятным датам.