Командование Сухопутных войск Украины выпустило распоряжение с требованием прислать списки военнослужащих, принимавших участие в Майдане 2014 года для создания единой электронной базы. Об этом 23 июля сообщила депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко Ирина Фриз на своей странице в Facebook

Вместе с бывшим офицером командования Сухопутных войск Романом Ковалевым она опубликовала фото указанного документа.

«Такая база данных фактически представляет собой список патриотов для привлечения к уголовной ответственности и зачистки Вооруженных Сил Украины, а возможно и других военизированных формирований от патриотически настроенных военнослужащих. Угрозой вероятность передачи такой базы после ее формирования спецслужбам Российской Федерации», — написала Фриз.

На деньги Порошенко и Байдена. Украине готовят новый Майдан? © REUTERS, Gleb Garanich

Позднее в Генштабе ВСУ подтвердили факт составления списка майдановцев в рядах ВСУ.

Начальник управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник рассказал, что первоначальный замысел заключался в чествовании военных-майдановцев, например, для возможности подготовки награждения военных-майдановцев к памятным датам.