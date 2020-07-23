Самый эффективный способ пресечения планов США по уничтожению России состоит в том, чтобы проводить «активную оборону». Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Сатановский рассказал, чем ответит Россия на возможные киберудары ЦРУ © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Чтобы защититься от этого, по его мнению, России нужно обратиться к опыту прошлых лет: до революции и большую часть советского периода она крайне редко подвергалась недружественным действиям со стороны Запада в силу той самой активной оборонной политики.

«Суворов чего в Альпах делал? Где только наши войска ни действовали. Как следствие — на нашей территории чужие войска действовали редко. Уничтожались открытые враги за границей. Не стеснялись идти на любые конфликты», — пояснил Сатановский.

Другими примерами превентивной защиты от внешнего воздействия политолог назвал блеф Никиты Хрущева во время Карибского кризиса, работу советских спецслужб за границей и уничтожение американского самолета-шпиона U-2 над небом СССР.

Пока же, сетует специалист, Россия, за исключением легких «изумлений» вроде Сирии или Крыма, ведет слишком мягкую политику и приучила своих противников к тому, что ее «можно трогать».