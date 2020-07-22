«Детектив с захватом заложников на Украине благополучно завершен: явно тяжеловооруженный захватчик заложников в течение многих часов удерживал несколько людей в автобусе. Затем полиции удалось захватить преступника… Незадолго до штурма автобуса полицейскими… украинский президент Владимир Зеленский в самом деле выполнил безумную просьбу удерживающего заложников. В Facebook он призвал посмотреть весьма шокирующий фильм "Земляне", однако немедленно стер видео после освобождения заложников», — сообщает баварская газета Merkur.
Как пишет портал Klamm.de, «наблюдатели опасаются, что Зеленский, который занимает должность всего год, выполнив просьбу, может спровоцировать подражателей из числа сторонних наблюдателей».
Накануне мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Он требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение с призывом посмотреть фильм «Земляне», посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский выполнил требование, всех 13 заложников удалось освободить. Мужчина был задержан.