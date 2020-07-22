Решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить безумную просьбу мужчины, захватившего заложников в Луцке, может спровоцировать подражателей террориста, пишут 21 июля немецкие СМИ

Захватившего заложников в Луцке террориста выгнали из неонацистского батальона за извращения © Twitter, CleanAuthoritie Merkur.

Как пишет портал Klamm.de, «наблюдатели опасаются, что Зеленский, который занимает должность всего год, выполнив просьбу, может спровоцировать подражателей из числа сторонних наблюдателей».

Накануне мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Он требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение с призывом посмотреть фильм «Земляне», посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский выполнил требование, всех 13 заложников удалось освободить. Мужчина был задержан.