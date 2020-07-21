Захвативший 21 июля в заложники пассажиров автобуса в Луцке Максим Кривош (Плохой) отпустил первых заложников. Эту информацию подтвердил замглавы МВД Украины Антон Геращенко у себя в Facebook

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