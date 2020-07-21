Знакомый луцкого террориста: «Убивать не станет, Макс хочет, чтобы его убили»
Знакомый луцкого террориста: «Убивать не станет, Макс хочет, чтобы его убили»
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«Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников», — сообщил Геращенко.

По информации СМИ, речь идет о пожилой женщине, ребенке и беременной.