Впервые за девять часов, в течение которых террорист Максим Кривош (Плохой) удерживает заложников в автобусе в Луцке Волынской области, к транспортному средству подошел сотрудник полиции, который в течение нескольких минут говорил с кем-то в автобусе. Трансляцию с места событий 21 июля в интернете ведут украинские СМИ

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На кадрах трансляции видно, как сотрудник правоохранительных органов с сумкой в руках подошел к автобусу и через окно передал эту сумку кому-то внутри. Через несколько минут он забрал сумку и отошел от захваченного транспортного средства.

Детали того, с какой целью полицейский подходил к автобусу пока не сообщаются.