Десять заложников уже девять часов находятся в автобусе, который удерживает вооруженный автоматом и гранатами Кривош. Все это время люди были лишены воды, еды и не имели возможности сходить в туалет.
На кадрах трансляции видно, как сотрудник правоохранительных органов с сумкой в руках подошел к автобусу и через окно передал эту сумку кому-то внутри. Через несколько минут он забрал сумку и отошел от захваченного транспортного средства.
Детали того, с какой целью полицейский подходил к автобусу пока не сообщаются.