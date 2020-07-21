«Ср..и свои хай поднимут»: заложница в Луцке потребовала от Зеленского и Авакова выполнить требования террориста
«Ср..и свои хай поднимут»: заложница в Луцке потребовала от Зеленского и Авакова выполнить требования террориста
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Десять заложников уже девять часов находятся в автобусе, который удерживает вооруженный автоматом и гранатами Кривош. Все это время люди были лишены воды, еды и не имели возможности сходить в туалет.

На кадрах трансляции видно, как сотрудник правоохранительных органов с сумкой в руках подошел к автобусу и через окно передал эту сумку кому-то внутри. Через несколько минут он забрал сумку и отошел от захваченного транспортного средства.

Детали того, с какой целью полицейский подходил к автобусу пока не сообщаются. 