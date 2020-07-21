Максим Кривош (Плохой), захвативший 21 июля автобус с заложниками в Луцке Волынской области Украины, отказывается идти на уступки и мониторит всю информацию о себе в СМИ через интернет. Такой информацией поделился с «Новым временем» замглавы МВД страны Антон Геращенко

Захват заложников в Луцке: террорист атакует беспилотник, Аваков обвиняет СМИ. Продолжение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Геращенко, особого продвижения в этом процессе на настоящий момент нет.

«Пока ситуация остается сложной. Гражданин, захвативший автобус, до сих пор не дает возможности передать воду и пищу для заложников, которых он захватил еще в девять утра. Также он не дает людям отлучиться по естественной надобности, однако мы все-таки делаем ставку на переговоры и еще раз на переговоры», — сказал он.

Геращенко добавил, что захватчик не идет на уступки и отслеживает публикации СМИ через интернет.