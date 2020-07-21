Террорист взял в заложники 10 пассажиров междугороднего автобуса в Луцке еще с утра. Все это время с Кривошом пытаются вести переговоры.
По словам Геращенко, особого продвижения в этом процессе на настоящий момент нет.
«Пока ситуация остается сложной. Гражданин, захвативший автобус, до сих пор не дает возможности передать воду и пищу для заложников, которых он захватил еще в девять утра. Также он не дает людям отлучиться по естественной надобности, однако мы все-таки делаем ставку на переговоры и еще раз на переговоры», — сказал он.
Геращенко добавил, что захватчик не идет на уступки и отслеживает публикации СМИ через интернет.