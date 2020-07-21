Ранее он заявил, что одним из его требований является, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лично прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года.
«Кроме того, он заставляет его смотреть заложников», — говорится в сообщении.
Кривош заявил, что президент должен записать видеообращение с текстом «Фильм "Земляне" смотреть всем».
Люди в автобусе находятся уже около семи часов без продуктов питания, воды и возможности воспользоваться уборной.
«Земляне» (Earthlings) — американский документальный фильм, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми. Кадры из фильма демонстрируют, как человек начал доминировать над другими живыми существами, а те терпят страдания.