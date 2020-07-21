Вооруженный житель Волынской области Максим Кривош (Плохой), который захватил автобус с заложниками в Луцке, заставляет их смотреть документальный фильм «Земляне». Об этом 21 июля сообщает УНИАН

Ранее он заявил, что одним из его требований является, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лично прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года. Шабовта сказал, почему правоохранители не отключают луцкому террористу интернет © konkurent.ua

«Кроме того, он заставляет его смотреть заложников», — говорится в сообщении.

Кривош заявил, что президент должен записать видеообращение с текстом «Фильм "Земляне" смотреть всем».

Люди в автобусе находятся уже около семи часов без продуктов питания, воды и возможности воспользоваться уборной.

«Земляне» (Earthlings) — американский документальный фильм, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми. Кадры из фильма демонстрируют, как человек начал доминировать над другими живыми существами, а те терпят страдания.