Утром 21 июля СМИ сообщили о захвате в заложники в Луцке Волынской области пассажиров обычного междугороднего автобуса, следующего по маршруту Берестечко — Красниловка (по разным данным, от 10 до 20 человек). Утверждается, что преступник вооружен и угрожает привести в действие мину, заложенную в одном из людных мест города.
«Мне сложно сказать, чем они руководствуются. Может быть, они считают, что сами могут воздействовать как-то на ситуацию. Но как по мне, то это абсурд. Человек должен быть изолирован», — подчеркнул эксперт.
Шабовта отказался давать оценку действиям правоохранителей на месте, но отметил, что проблема заключается в том, что у правоохранителей нет отработанных алгоритмов и отработанных решений для таких ситуаций.
Специалист при этом добавил, что если террорист останется в живых, его вполне могут признать невменяемым, и разговоров о привлечении его к ответственности будет немного.