Стражи порядка не отключают луцкому террористу доступ к социальным сетям, видимо, опасаясь, что это решение может спровоцировать психический срыв, и это может повлечь за собой неконтролируемые действия. Об этом рассказал специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру

Сергей Шабовта о захвате заложников: Украина хронически больна непрофессионализмом © Facebook, Сергей Шабовта

«Мне сложно сказать, чем они руководствуются. Может быть, они считают, что сами могут воздействовать как-то на ситуацию. Но как по мне, то это абсурд. Человек должен быть изолирован», — подчеркнул эксперт.

Шабовта отказался давать оценку действиям правоохранителей на месте, но отметил, что проблема заключается в том, что у правоохранителей нет отработанных алгоритмов и отработанных решений для таких ситуаций.

Специалист при этом добавил, что если террорист останется в живых, его вполне могут признать невменяемым, и разговоров о привлечении его к ответственности будет немного.