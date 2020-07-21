Вооруженный мужчина, который взял около 20 заложников в пассажирском автобусе в Луцке и называет себя Максимом Плохим, не согласен на переговоры с правоохрантелями. Об этом 21 июля сообщает «Страна»

«На контакт террорист не идёт. Вначале сказал, что откроет огонь, если полицейские приблизятся. Его жена приехала вначале, когда он только захватил автобус. Стояла возле полицейских… Есть также пассажиры, личности которых до сих пор не установили. Автобус курсирует по периметру. Все ждут Авакова», — сообщил источник издания в луцкой полиции.

В Луцк введены БТР Нацгвардии © konkurent.ua

Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители не пропускают к месту ЧП авто и горожан. Также известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия.