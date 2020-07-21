«На контакт террорист не идёт. Вначале сказал, что откроет огонь, если полицейские приблизятся. Его жена приехала вначале, когда он только захватил автобус. Стояла возле полицейских… Есть также пассажиры, личности которых до сих пор не установили. Автобус курсирует по периметру. Все ждут Авакова», — сообщил источник издания в луцкой полиции.
Ранее сообщалось, что правоохранители перекрыли центр Луцка, где вооруженный мужчина с оружием и взрывчаткой захватил автобус с пассажирами, ввели БТР Нацгвардии и разместили снайперов на крышах домов.
Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители не пропускают к месту ЧП авто и горожан. Также известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия.