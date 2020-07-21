Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы. Автобус стоит с поврежденными окнами. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники. Количество заложников неизвестно, мотивы и требования злоумышленник также не озвучивает. Его личность устанавливают.
Руководитель полиции Волыни Юрий Крошко сообщил, что введен оперативный план «Заложник» на территории области. Он отметил, что мужчина опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил о недовольстве системой.
Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских лиц в центральную часть города. Также сообщается, что около 10:10 в центре раздалась автоматная очередь.