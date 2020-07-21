Мужчина с оружием и взрывчаткой захватил автобус с заложниками в Луцке, четких требований он пока не выдвигает. Об этом 21 июля сообщает местное издание «Волынские новости»

Захват заложников в одесском суде

Руководитель полиции Волыни Юрий Крошко сообщил, что введен оперативный план «Заложник» на территории области. Он отметил, что мужчина опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил о недовольстве системой.

Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских лиц в центральную часть города. Также сообщается, что около 10:10 в центре раздалась автоматная очередь.