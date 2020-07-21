Погребинский описал, как Киев вынуждает Москву выйти из Минских соглашений
Погребинский описал, как Киев вынуждает Москву выйти из Минских соглашений
© Facebook, Михаил Погребинский
Эксперт отметил, что этот документ запрещает проведение выборов на территории восставшего Донбасса, напрямую нарушает подписанные Киевом Минские договоренности и ставит крест на попытках завершить войну мирным путем.

«Сегодня-завтра президент подпишет этот закон. Я считаю, что это будет документальное подтверждение выхода из Минских соглашений. Потому что это на уровне Верховной Рады и президента принято решение, которое прямо противоречит пунктам Минских соглашений», — пояснил Погребинский.

В конечном счете подобный шаг Киева приведет к тому, что у Украины и России просто не получится договориться, добавил политолог. По его мнению, последствия столь резкого решения будут достаточно серьезны и могут сказаться на жизнях сотен тысяч людей.

 

 

 