Закон о местных выборах на Украине, который собирается подписать президент Владимир Зеленский, будет официальным оформлением выхода Киева из Минских соглашений. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью интернет-каналу Ukrlife-TV

Погребинский описал, как Киев вынуждает Москву выйти из Минских соглашений © Facebook, Михаил Погребинский

«Сегодня-завтра президент подпишет этот закон. Я считаю, что это будет документальное подтверждение выхода из Минских соглашений. Потому что это на уровне Верховной Рады и президента принято решение, которое прямо противоречит пунктам Минских соглашений», — пояснил Погребинский.

В конечном счете подобный шаг Киева приведет к тому, что у Украины и России просто не получится договориться, добавил политолог. По его мнению, последствия столь резкого решения будут достаточно серьезны и могут сказаться на жизнях сотен тысяч людей.