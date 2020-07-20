Посольство США на Украине назвало закладку военных кораблей для российского ВМФ в Крыму нарушением норм международного права. Сообщение об этом было размещено 20 июля на странице диппредставительства в Facebook

В понедельник, 20 июля, президент РФ Владимир Путин в Керчи принял участие в церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей, которые получили имена в честь военачальников — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». В этот же день еще несколько судов были заложены на верфях в Северодвинске (Архангельская область) и Санкт-Петербурге. Путин вспомнил о разговоре с Азаровым и объяснил, почему власти Украины не были виноваты в упадке Крыма © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В посольстве США посчитали такие действия России нарушением норм международного права.

«Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса. Крым — это Украина», — сказано в сообщении.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Официальный Киев продолжает считать Крым своей территорией. Такой же позиции придерживаются и на Западе, в подтверждение чего против РФ были введены санкции.