По его словам, кнопка была установлена в целях борьбы с голосованием наделов за своих отсутствующих коллег.
«Под каждым столом есть сенсорная кнопка, которая реагирует только на тепло. И когда мы все говорили и сомневались, что есть возможность ее использовать, пока что такой возможности нет, потому что это не гарантирует персональное голосование. Это гарантирует просто то, что у вас будут заняты две руки», — рассказал спикер.
Разумков заявил, что видел, как некоторые умельцы находили механизм, как обходить эту систему. Он также отметил, что регулярно обсуждается вопрос усовершенствования «Рады», и для этого проводятся совещания с международными партнерами. Спикер отметил, что надеется провести аудит и в действующую систему добавить кнопку, которая помогла бы считывать отданный за закон голос с помощью отпечатка пальца.