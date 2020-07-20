Спикер Дмитрий Разумков рассказал, что система «Рада», с помощью которой депутаты голосуют за законы, была усовершенствована специальной кнопкой, которая реагирует на тепло, но ее пока не используют. Об этом 20 июля он рассказал журналистам во время пресс-конференции, посвященной году работы парламента

По его словам, кнопка была установлена в целях борьбы с голосованием наделов за своих отсутствующих коллег. Ноу-хау от украинских депутатов: кнопкодавить можно даже ногой — видео © Facebook, Верховна Рада України | Facebook, Верховна Рада України | Перейти в фотобанк

«Под каждым столом есть сенсорная кнопка, которая реагирует только на тепло. И когда мы все говорили и сомневались, что есть возможность ее использовать, пока что такой возможности нет, потому что это не гарантирует персональное голосование. Это гарантирует просто то, что у вас будут заняты две руки», — рассказал спикер.

Разумков заявил, что видел, как некоторые умельцы находили механизм, как обходить эту систему. Он также отметил, что регулярно обсуждается вопрос усовершенствования «Рады», и для этого проводятся совещания с международными партнерами. Спикер отметил, что надеется провести аудит и в действующую систему добавить кнопку, которая помогла бы считывать отданный за закон голос с помощью отпечатка пальца.