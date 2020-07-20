Глава государства принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов».
Как сообщается, закладную доску секции второго вертолетоносца «Митрофан Москаленко» установят вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны Алексей Криворучко и главком ВМФ Николай Евменов.
По данным агентства, в тот же день на заводе «Севмаш» в Северодвинске пройдет закладка двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» с названиями «Воронеж» и «Владивосток».
А в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» заложили два новейших фрегата проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».
Путин поздравил сотрудников крымской верфи и их коллег из Санкт-Петербурга и Северодвинска с большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии Военно-морского флота РФ.
«Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны», — сказал Путин.
Он отметил, что по традиции десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных российских военачальников и флотоводцев.
Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи, добавил президент.
Он уверен, что это ощутимо укрепит боевой потенциал ВМФ и повысит его стратегические возможности.