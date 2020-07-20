Глава государства принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов».

Сатановский объяснил, почему на самом деле Путин проводит внезапную проверку войск
Сатановский объяснил, почему на самом деле Путин проводит внезапную проверку войск
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
Как сообщается, закладную доску секции второго вертолетоносца «Митрофан Москаленко» установят вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны Алексей Криворучко и главком ВМФ Николай Евменов.

По данным агентства, в тот же день на заводе «Севмаш» в Северодвинске пройдет закладка двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» с названиями «Воронеж» и «Владивосток».

А в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» заложили два новейших фрегата проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Путин поздравил сотрудников крымской верфи и их коллег из Санкт-Петербурга и Северодвинска с большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии Военно-морского флота РФ.

«Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны», — сказал Путин.

Он отметил, что по традиции десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных российских военачальников и флотоводцев.

Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи, добавил президент.

Он уверен, что это ощутимо укрепит боевой потенциал ВМФ и повысит его стратегические возможности.