Президент России Владимир Путин побывал на закладке универсальных десантных кораблей - вертолетоносцев на заводе «Залив» в Керчи, сообщает РИА Новости 20 июля

Глава государства принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов».

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По данным агентства, в тот же день на заводе «Севмаш» в Северодвинске пройдет закладка двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» с названиями «Воронеж» и «Владивосток».

А в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» заложили два новейших фрегата проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Путин поздравил сотрудников крымской верфи и их коллег из Санкт-Петербурга и Северодвинска с большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии Военно-морского флота РФ.

«Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны», — сказал Путин.

Он отметил, что по традиции десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных российских военачальников и флотоводцев.

Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи, добавил президент.

Он уверен, что это ощутимо укрепит боевой потенциал ВМФ и повысит его стратегические возможности.