Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что достойный уровень оплаты труда должен быть у всех, но быть соразмерным с уровнями доходов и заработных плат, которые существуют в обществе. Об этом 20 июля он заявил на пресс-конференции, посвященной году работы нынешнего созыва Верховной Рады

По словам спикера, говорить о повышении заработной платы для депутатов пока рано. Оскандалившаяся заявлениями о детях «низкого качества» депутат от «Слуги народа» пожаловалась на маленькую зарплату © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет человека, который говорил бы, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется, но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других», — отметил Разумков.

Он добавил, что при том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, зарплата депутатов соответствует «нормальному уровню» оплаты.