По словам спикера, говорить о повышении заработной платы для депутатов пока рано.
«Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет человека, который говорил бы, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется, но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других», — отметил Разумков.
Он добавил, что при том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, зарплата депутатов соответствует «нормальному уровню» оплаты.