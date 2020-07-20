«Появились очень жаркие дни, намного жарче, чем были в конце столетия. Пришли ливни, которых никогда не было, и они будут, так же как и пыльные бури… Раньше такого не было, этот процесс — новшество. 2020-й год, как никакой из предыдущих, показывает, что атмосферная циркуляция меняется и ведет к сложным погодным условиям», — отметила синоптик.
По ее прогнозу из-за неустойчивости синоптических процессов не следует ожидать от погоды спокойного месяца.
«Весь земной шар сейчас находится на очень высоком фоне общей глобальной температуры. За счет этого перестраивается атмосферная циркуляция, но она все равно щадяще к нам относится. Глобальная температура растет, но влажность не уменьшается, это неплохо для нашей территории. Да, она дает беды, но их нужно еще проанализировать, где они произошли и за счет чего. Может, людям нельзя жить там, где они поселились», — добавила Мартазинова.