Изменчивость температурного режима спровоцировала появление пыльных бурь, сильных ливней, а также шквальных ветров. Об этом рассказала доктор физико-математических наук в области метеорологии Национальной Академии наук Украины, профессор Вазира Мартазинова, передает 20 июля glavred.info

Не полагаясь на природу. Как погода влияет на урожай и стоимость продуктов в Украине © Украина.Ру отметила синоптик.

По ее прогнозу из-за неустойчивости синоптических процессов не следует ожидать от погоды спокойного месяца.

«Весь земной шар сейчас находится на очень высоком фоне общей глобальной температуры. За счет этого перестраивается атмосферная циркуляция, но она все равно щадяще к нам относится. Глобальная температура растет, но влажность не уменьшается, это неплохо для нашей территории. Да, она дает беды, но их нужно еще проанализировать, где они произошли и за счет чего. Может, людям нельзя жить там, где они поселились», — добавила Мартазинова.