Например, если в мае 2019 года заграничные работники перевели на Украину $1,15 млрд, то в 2020-м только $805 млн, на $345 млн меньше.
В апреле 2020-го гастарбайтеры отправили на Украину $826 млн, что на $121 млн меньше, чем годом ранее.
Украина в 2019 году стала крупнейшим получателем денежных переводов в регионах Европы и Центральной Азии, достигнув рекордного показателя $15,8 млрд.
Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2020 году из-за пандемии коронавируса сумма денежных переводов в регионе сократится на 27,5%.