За апрель и май 2020 года трудовые мигранты перевели на Украину немногим более $1,97 млрд, что на $466 млн меньше, чем годом ранее, сообщил украинский «Первый деловой канал» 19 июля со ссылкой на отчет Нацбанка

Например, если в мае 2019 года заграничные работники перевели на Украину $1,15 млрд, то в 2020-м только $805 млн, на $345 млн меньше.

В апреле 2020-го гастарбайтеры отправили на Украину $826 млн, что на $121 млн меньше, чем годом ранее.

Президент Финляндии поблагодарил Зеленского за украинских гастарбайтеров © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2020 году из-за пандемии коронавируса сумма денежных переводов в регионе сократится на 27,5%.