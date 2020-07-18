По словам Коваля, в пятницу в регионе впервые прошли аукционы на получение специальных разрешений.
«Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. гривен. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше», — написал глава ОГА.
Он также напомнил, что участки в с. Алексеевка Сарненского района (два участка до 10 га) были выставлены на сайте "Прозорро" еще в прошлом месяце.
В аукционе всего приняли участие четыре фирмы, во вторых онлайн-торгах — шесть.
Ранее депутаты Верховной Рады Украины установили временные рентные ставки для добытчиков янтаря на ближайшие два года. До 31 декабря этого года рентная ставка будет составлять 5%, а до конца следующего — 8%. Инициатор законопроекта №2241 — бывший премьер-министр Алексей Гончарук. Он предложил уменьшить размер ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.