В Ровенской области впервые в истории Украины выдали официальное разрешение на добычу янтаря. Об этом глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль накануне сообщил на своей странице в Facebook

Внутренняя война Украины: государство берёт янтарь под контроль, а старатели боятся большой крови © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. гривен. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше», — написал глава ОГА.

Он также напомнил, что участки в с. Алексеевка Сарненского района (два участка до 10 га) были выставлены на сайте "Прозорро" еще в прошлом месяце.

В аукционе всего приняли участие четыре фирмы, во вторых онлайн-торгах — шесть.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины установили временные рентные ставки для добытчиков янтаря на ближайшие два года. До 31 декабря этого года рентная ставка будет составлять 5%, а до конца следующего — 8%. Инициатор законопроекта №2241 — бывший премьер-министр Алексей Гончарук. Он предложил уменьшить размер ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.