Мэр канадского города Оквилл Роб Бертон заявил, что ему противно существование в городе кенотафа солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» и он хотел бы его убрать. Об этом в субботу, 18 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC

«Это противно лично для меня, члены моей семьи погибли, сражаясь с нацистами. Если бы законы (провинции — ред.) Онтарио позволяли мне убрать его (кенотаф — ред.), то его бы уже не было 14 лет назад», — сказал Бертон.

По словам мэра, местные власти не могут принимать решения относительно объектов, которые находятся на территории частного кладбища, каковым является украинское кладбище святого Владимира, где расположен памятник.

Теперь официально. Суд запретил символику дивизии «Галичина» на Украине © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк Халтон Стив. Он отметил, что он «шокирован и удивлен» тому, что такой кенотаф вообще существует.

Ранее неизвестные оставили надпись на кенотафе солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в канадском городе Оквилл. По сообщениям местных СМИ, надпись гласила: «Nazi war monument» («Нацистский военный памятник»). Полиция начала расследовать преступление, но позже выступила с заявлением о том, что не поддерживает нацистов.

Кенотаф — это надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, своего рода символическая могила.