«Это противно лично для меня, члены моей семьи погибли, сражаясь с нацистами. Если бы законы (провинции — ред.) Онтарио позволяли мне убрать его (кенотаф — ред.), то его бы уже не было 14 лет назад», — сказал Бертон.
По словам мэра, местные власти не могут принимать решения относительно объектов, которые находятся на территории частного кладбища, каковым является украинское кладбище святого Владимира, где расположен памятник.
С призывом убрать памятник согласился и глава полиции региона Халтон Стив. Он отметил, что он «шокирован и удивлен» тому, что такой кенотаф вообще существует.
Ранее неизвестные оставили надпись на кенотафе солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в канадском городе Оквилл. По сообщениям местных СМИ, надпись гласила: «Nazi war monument» («Нацистский военный памятник»). Полиция начала расследовать преступление, но позже выступила с заявлением о том, что не поддерживает нацистов.
Кенотаф — это надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, своего рода символическая могила.