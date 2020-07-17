Директор грузинской компании «Аджара Текстиль» Гия Ломинадзе заявил, что в Рустави будут шить спортивную одежду известных брендов, в том числе «Nike», «Adidas», «Puma», для английского «Ливерпуля», «Челси», а также для «Боруссия» из немецкого города Дортмунд. Об этом 17 июля сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

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