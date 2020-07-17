Armani будет шить медицинские халаты вместо модной одежды
Armani будет шить медицинские халаты вместо модной одежды
© РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
Выпуск грузинской продукции наметили на конец октября. 

«От громких названий уже дух захватывает! <…> По его словам [Ломинадзе], будут трудоустроены как жители Рустави, так и жители Гардабани, Марнеули, жители близлежащих сел и, возможно, жители Тбилиси», — говорится в посте.

 