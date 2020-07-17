Витренко покинул пост исполнительного директора «Нафтогаза»

«Друзья, сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины. Пришел сюда в 2014 году после революции достоинства. И все эти годы делали все, чтобы защитить наше достоинство и бороться с нашей с вами энергетической независимостью», — написал Витренко.
В мае Витренко сообщил, что его уволят через два месяца по формальным причинам. Он подробно описал свое видение ситуации, обвинив главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в предательстве и переходе на сторону «коррупционеров». По его мнению, именно это позволило самому Коболеву продлить контракт.
Среди последних инициатив бывшего топ-менеджера — предложение использовать в связи с нефтяным кризисом украинские мощности для хранения нефти. После этого «Укртранснафте» пришлось объяснять, что идея технически нереализуема и противоречит законодательству.