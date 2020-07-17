Витренко покинул пост исполнительного директора «Нафтогаза»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко покинул компанию. Об этом 16 июля он сообщил на своей странице в Facebook

«Нафтогаз» объяснил, зачем увольняет Витренко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В мае Витренко сообщил, что его уволят через два месяца по формальным причинам. Он подробно описал свое видение ситуации, обвинив главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в предательстве и переходе на сторону «коррупционеров». По его мнению, именно это позволило самому Коболеву продлить контракт.

Среди последних инициатив бывшего топ-менеджера — предложение использовать в связи с нефтяным кризисом украинские мощности для хранения нефти. После этого «Укртранснафте» пришлось объяснять, что идея технически нереализуема и противоречит законодательству.