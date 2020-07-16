Азербайджан может с высокой точностью нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван решит нанести удары по стратегическим объектам Азербайджана, заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан» 16 июля

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», — сказал Даргяхлы.

На границе Армении и Азербайджана возобновились бои © Минобороны Азербайджана

Заявление чиновника прозвучало на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.

12 июля на армяно-азербайджанской границе начались боестолкновения.

Они продолжались три дня в сопредельных районах — Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения).

Следует отметить, что указанные территории граничат также с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

Власти Азербайджана и Армении возлагают вину за обстрелы на оппонентов.