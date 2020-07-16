«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», — сказал Даргяхлы.
Так он прокомментировал угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.
Заявление чиновника прозвучало на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.
12 июля на армяно-азербайджанской границе начались боестолкновения.
Они продолжались три дня в сопредельных районах — Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения).
Следует отметить, что указанные территории граничат также с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.
Власти Азербайджана и Армении возлагают вину за обстрелы на оппонентов.