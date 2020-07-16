В начале месяца бывший глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил свой шаг систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.
Он уточнил, что в качестве методов давления использовались митинги у здания Нацбанка, на которых выступали «сидящие в зале (Верховной Рады — ИФ) депутаты», а также блокирование его дома и домов его заместителей.
Зеленский принял отставку Смолия и передал на рассмотрение Рады проект постановления о его увольнении с поста главы НБУ, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.
Рада 286 голосами поддержала увольнение Смолия.