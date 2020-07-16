Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины. Об этом 15 июля сообщили на сайте парламента

Нацбанк Украины заявил о политическом давлении со стороны депутатов © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил свой шаг систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Он уточнил, что в качестве методов давления использовались митинги у здания Нацбанка, на которых выступали «сидящие в зале (Верховной Рады — ИФ) депутаты», а также блокирование его дома и домов его заместителей.

Зеленский принял отставку Смолия и передал на рассмотрение Рады проект постановления о его увольнении с поста главы НБУ, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Рада 286 голосами поддержала увольнение Смолия.