Негативные последствия от легализации игорного бизнеса на Украине полностью обнулят все налоговые поступления и рост ВВП, который обещают власти. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко в недавнем комментарии Федеральному Агентству Новостей

Скубченко: «А кто Зеленскому мешал закрыть все нелегальные казино еще 29 августа?» © Facebook, Александр Скубченко

Вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем государства и спасать его население от бедности, подчеркнул политик, украинские власти ввергают страну в очередной хаос.

«Наша страна и так нищая. А что такое игорный бизнес? Это, я вам напомню, один из основных источников бедности граждан, которые превращаются в своего рода наркоманов. Они будут выгребать остатки пенсий своих стариков, продавать квартиры, закладывать дома и имущество — и все ради того, чтобы испытать эйфорию возле рулетки и за карточным столом», — категоричен Журавко.

По его мнению, и так не очень благополучной Украине начнется разгул бандитизма, грабежей и даже убийств по образцу 90х годов, когда будут скручивать колеса с машин, воровать магнитолы, а потом нести все это в «ломбард».

Экс-депутат добавил, что игорный бизнес — это не всегда плохо, но только лишь в том случае, если экономика страны, в которой он существует, здоровая и «правильная», а ее граждане не испытывают проблем с деньгами.