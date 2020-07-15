В Белоруссии начались акции протеста после того, как Центризбирком республики 14 июля отказал в участии в выборах президента нескольким кандидатам, среди которых был и главный оппонент Александра Лукашенко - Виктор Бабарико. Об этом сообщает «Интерфакс»

Стало известно, в чем обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико © t.me/viktarbabarykaofficial Участники акций стояли на тротуаре, периодически хлопая в ладоши. Протестующих поддерживали гудками автомобилисты. Спустя некоторое время ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта. По нему начали курсировать милицейские микроавтобусы и автозаки. Правозащитный центр «Весна» сообщил о задержаниях участников акции. Аналогичные акции прошли и в ряде других городов Беларуси — Бресте, Гомеле и Гродно. Накануне ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского — Светлана Тихановская.