В Минске люди вышли на центральный проспект Независимости.
Участники акций стояли на тротуаре, периодически хлопая в ладоши. Протестующих поддерживали гудками автомобилисты.
Спустя некоторое время ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта. По нему начали курсировать милицейские микроавтобусы и автозаки. Правозащитный центр «Весна» сообщил о задержаниях участников акции.
Аналогичные акции прошли и в ряде других городов Беларуси — Бресте, Гомеле и Гродно.
Накануне ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского — Светлана Тихановская.