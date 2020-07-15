Киев неоднократно пытался сорвать Минский процесс, в частности, введя в переговорную группу выходцев из Донецка. Украинская сторона рассчитывала, что Москва после этого выйдет из переговорного процесса, но этого не произошло. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Если минский процесс остановится, то возобновится масштабная война в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также еще несколько лиц, имеющих к региону очень условное отношение.

«Мы видим, как Киев пытался неоднократно сорвать минский процесс. В частности, введя в переговорную группу этих клоунов, якобы бывших дончан Гармаша и Казанского. И Резников, кстати, не скрывал, что Киев ждал демарша со стороны России, что Москва в ответ хлопнет дверью. То есть весь этот шум был для того, чтобы сорвать минский процесс, причем чтобы это выглядело как демарш со стороны России. Но Россия посмотрела на этих клоунов, пожала плечами и дальше продолжает попытки наладить этот диалог», — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что если «Минск-2» будет сорван, то на смену ему может прийти либо возобновление полномасштабной войны, как это было в 2014-15 годах, или же поиск нового переговорного формата, каких может быть много.

Было бы хорошо, если бы этот конфликт действительно был заморожен и люди перестали бы гибнуть, но Киев даже не хочет ничего замораживать и ведет эскалацию конфликта, подытожил Корнилов.