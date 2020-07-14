«"Авифавир" закупают не только соседи России — Белоруссия и Казахстан, — но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран», — приводит агентство слова Дмитриева.
«Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар» 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.
Данный препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса.
РФПИ и группа компаний «ХимРар» в начале июля начали поставлять «Авифавир» на экспорт, в июне он уже был отгружен Белоруссии.