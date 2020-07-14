Колумбия, Бразилия, Перу, Болгария, Мексика и Саудовская Аравия стали закупать российский препарат для лечения коронавируса «Авифавир» вслед за Белоруссией и Казахстаном, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводит РИА Новости 14 июля

«"Авифавир" закупают не только соседи России — Белоруссия и Казахстан, — но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран», — приводит агентство слова Дмитриева.

«Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар» 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

Глава ВОЗ назвал эффективное лекарство против коронавируса © РИА Новости, Татьяна Макеева | Перейти в фотобанк

РФПИ и группа компаний «ХимРар» в начале июля начали поставлять «Авифавир» на экспорт, в июне он уже был отгружен Белоруссии.