Адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов. Такое заявление на днях он сделал в своем YouTube-канале

Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования нецелевого использования американской помощи на Украине, однако оно блокируется внутри США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд долларов во времена администрации Обамы, в то время как Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил Джулиани.

Демократы завели импичмент Трампа в тупик, а Джулиани обнаружил связь послов на Украине с Соросом © РИА Новости, Илья Матусихис | Перейти в фотобанк Андрей Деркач еще до обнародования скандальных пленок Порошенко. Средства, по версии адвоката, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению Джулиани, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.