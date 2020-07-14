Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования нецелевого использования американской помощи на Украине, однако оно блокируется внутри США.
«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд долларов во времена администрации Обамы, в то время как Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил Джулиани.
Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных пленок Порошенко. Средства, по версии адвоката, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.
По мнению Джулиани, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.