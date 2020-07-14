Центризбирком Белоруссии отказал сопернику действующего президента - Виктору Бабарико в регистрации кандидатом на выборах нового главы государства. Об этом 14 июля сообщает tut.by

Стало известно, в чем обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико © t.me/viktarbabarykaofficial Лидия Ермошина предложила не регистрировать Бабарико кандидатом, члены комиссии единогласно проголосовали за это предложение.

Причиной было названо несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи.

Накануне доверенные лица Бабарико были приглашены в ЦИК, где их ознакомили с результатами проверки документов, поданных для регистрации Бабарико в качестве кандидата в президенты. По результатам проверки формальных оснований для отказа в регистрации не было.

Глава ЦИК отметила, что у Бабарико в декларации не указаны несколько цифр: кэшбек от «Белгазпромбанка» (283 рубля 43 копейки) и доход по вкладам $1,26, 0,05 евро, что не является ошибкой и теми 20% неуказанных доходов, из-за которых его могут не зарегистрировать. Но, как отметила Ермошина, вместе с тем в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико руководил «отмывавшей деньги» преступной группой.