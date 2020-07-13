Депутаты Рады ввели государственный сбор за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины. Трансляцию пленарного заседания 13 июля вел телеканал «Рада»

«Государственный сбор за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины, — обязательный неналоговый платеж в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях, взимается с авиаперевозчиков в порядке, определенном этим Кодексом», — говорится в тексте законопроекта.

Опасные выборы. Рада собралась на внеочередное заседание © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Законопроектом предусмотрено, что государственный сбор не будет сниматься в случаях перевозок детей в возрасте до двух лет, транзитных пассажиров и тех, кто освобожден от уплаты сборов в соответствии с законом. Также в перечень входят высшие должностные лица и официальные делегации государств. Закон начнет действовать с 1 января 2021 года.