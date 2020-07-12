Эксперт пояснил, что Украина была пристегнута к территории Донбасса в советское время в соответствии с идеей Льва Троцкого о том, что малороссийского крестьянина необходимо пристегнуть к пролетариату.
«Донбасс же вообще долбили сто лет. Насильственная украинизация, все, что только можно там провели. А в результате по щелчку пальцев, все на выход», — подчеркнул Гаспарян.
Публицист добавил, что всегда выступал за великую и неделимую Россию в ее исторических границах, не скрывая свои взгляды ни в 90х годах, когда за это его называли русским нацистом, ни скрывая их в 2020 году.