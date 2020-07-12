«Хохлами» сто лет назад сами себя называли те жители Донбасса, которые ни слова не знали на украинском языке. Об этом рассказал историк и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

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«Донбасс же вообще долбили сто лет. Насильственная украинизация, все, что только можно там провели. А в результате по щелчку пальцев, все на выход», — подчеркнул Гаспарян.

Публицист добавил, что всегда выступал за великую и неделимую Россию в ее исторических границах, не скрывая свои взгляды ни в 90х годах, когда за это его называли русским нацистом, ни скрывая их в 2020 году.