Политолог Алексей Якубин проанализировал недавнее интервью заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и обнаружил в нем четкие сигналы Киеву относительно Донбасса

«Заявления Козака сформулированы так, что он не закрывает двери, что переговорная позиция в целом открытая. Но он четко говорит о том, что о второй Нормандской встрече не может идти речь, если не выполнено парижское коммюнике», — рассказал Якубин Украине.ру.

Политолог Якубин: После пленок Деркача Зеленскому будет проще договариваться с Россией © Facebook, Алексей Якубин

Он отметил, что указанное интервью стало следствием того, что Киев постоянно поднимает вопрос о второй нормандской встрече, не выполнив коммюнике по итогам первой.