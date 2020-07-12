«Заявления Козака сформулированы так, что он не закрывает двери, что переговорная позиция в целом открытая. Но он четко говорит о том, что о второй Нормандской встрече не может идти речь, если не выполнено парижское коммюнике», — рассказал Якубин Украине.ру.
По его словам, интервью это уже публичная позиция, в которой Козак четко отправил сигнал со стороны Москвы, что есть парижское коммюнике, где страны записали ключевые пункты по прекращению огня на Востоке, в том числе полное выполнение Минских соглашений и имплементацию формулы Штайнмайера.
Он отметил, что указанное интервью стало следствием того, что Киев постоянно поднимает вопрос о второй нормандской встрече, не выполнив коммюнике по итогам первой.