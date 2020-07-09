На Украине в отношении Порошенко возбуждено более 20 уголовных дел. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею.
«Я не считал, но в процентном соотношении 80% [дел] не имеют перспективы и подлежат закрытию», — заявил Корецкий.
По его словам, в частности, бесперспективными являются дело о создании на Украине т.н. «Православной церкви Украины», дело о Минских соглашениях, дело о деятельности «Липецкой кондитерской фабрики "Рошен"», дело о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки, по которому Порошенко имеет статус подозреваемого.
Также Корецкий отметил, что, по его мнению, нужно закрыть дело по выделению земельных участков в Николаевской области и о возможном недостоверном декларировании имущества в 2018 году.
Вместе с тем следователь сообщил, что есть ряд уголовных дел против Порошенко, которые не находятся в его отделе и перспективу которых он не может оценить. Среди них дело «пленок Байдена» и дело о незаконном ввозе в страну картин. Корецкий сказал, что не знает об этих делах ничего и не может оценить их перспективу.
Ранее Венедиктова указала на, по ее мнению, недостатки законодательства, которые обязывают прокуратуру регистрировать все заявления о преступлениях без исключения. Она отметила, что в офис регулярно поступают заявления на Порошенко от обычных граждан.