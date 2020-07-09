Руководитель группы следователей, расследующих дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, Олег Корецкий заявил, что около 80% таких дел бесперспективны и подлежат закрытию. Он сообщил об этом на пресс-конференции 9 июля, передает «Интерфакс-Украина»

«Боюсь я? Нет»: Венедиктова заявила, что у нее нет ни с кем «договорняков» по делам Порошенко © Facebook, Ирина Венедиктова Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею.

«Я не считал, но в процентном соотношении 80% [дел] не имеют перспективы и подлежат закрытию», — заявил Корецкий.

По его словам, в частности, бесперспективными являются дело о создании на Украине т.н. «Православной церкви Украины», дело о Минских соглашениях, дело о деятельности «Липецкой кондитерской фабрики "Рошен"», дело о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки, по которому Порошенко имеет статус подозреваемого.

Также Корецкий отметил, что, по его мнению, нужно закрыть дело по выделению земельных участков в Николаевской области и о возможном недостоверном декларировании имущества в 2018 году.

Вместе с тем следователь сообщил, что есть ряд уголовных дел против Порошенко, которые не находятся в его отделе и перспективу которых он не может оценить. Среди них дело «пленок Байдена» и дело о незаконном ввозе в страну картин. Корецкий сказал, что не знает об этих делах ничего и не может оценить их перспективу.

Ранее Венедиктова указала на, по ее мнению, недостатки законодательства, которые обязывают прокуратуру регистрировать все заявления о преступлениях без исключения. Она отметила, что в офис регулярно поступают заявления на Порошенко от обычных граждан.