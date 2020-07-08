Власти Казахстана опровергли появившиеся слухи о «распылении вируса» с вертолетов. Об этом 8 июля сообщает Nur.kz

Российские врачи прибыли в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19 © Министерство иностранных дел Казахстана

В Минобороны страны заявили, что вертолеты участвовали в еженедельных учениях, а неизвестным веществом оказалась вода для пожаротушения.

Глава Шымкента Мурат Айтенов, в свою очередь, заявил, что поражен наивностью казахстанцев и не понимает, как можно верить в распыление вирусов. Он призвал не поддаваться на провокации и не верить всему, что пишут в интернете.