Еще одна туристка с Украины прибыла рейсом в Афины и была задержана. Об этом 8 июля сообщило посольство Украины в Греции в комментарии «Европейской правде»

Скандал с задержанными в Греции украинцами: людей обещают отправить на Украину © REUTERS, Alkis Konstantinidis

По словам посла Сергея Шутенко, она оказалась единственной пассажиркой из двух рейсов, прибывших вчера с Украины в Грецию, которая не имела права на пересечение границы.

«Из двух рейсов, прибывших во вторник в Афины, есть лишь одна гражданка, которая не прислушивалась к рекомендациям и полетела в Грецию с туристической целью. Ее, конечно, не пустили, и сейчас она, так же, как и предыдущая группа, ждет в аэропорту возвращения в Украину. Вероятно, огласка прошлой истории и опыт тех, кто пробыл три дня в изоляторе, сработали, и люди поняли, что туристов в Грецию действительно не пускают», — сообщил посол.

Отмечается, что накануне вечером украинские консулы дежурили в аэропорту, опасаясь, что на новых рейсах с Украины снова будут граждане, которые пока не имеют права въезда в Грецию, но переполнения изолятора не произошло.