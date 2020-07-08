Переговоры по Донбассу в Минске не зашли в тупик, поскольку Россия демонстрирует желание сблизить позиции. Об этом 8 июля заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников телеканалу «Дом» во время своей поездки в Донбасс

«Если идет процесс, то нельзя назвать их (переговоры. — Ред.) тупиком, потому что тупик — это разошлись и больше никогда не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому я бы так не оценивал… Если одна из сторон предлагает условия, которые невозможны, то это не переговоры. Поэтому на сегодняшний день, я уверен, что мы все-таки сблизились, просто об этом сейчас сложно говорить», — сказал министр.

Война в Донбассе: Москва ждёт предложений, Киев готовится к войне © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что у РФ есть желание найти возможность сблизить позиции, что уже важно.