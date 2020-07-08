«Если идет процесс, то нельзя назвать их (переговоры. — Ред.) тупиком, потому что тупик — это разошлись и больше никогда не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому я бы так не оценивал… Если одна из сторон предлагает условия, которые невозможны, то это не переговоры. Поэтому на сегодняшний день, я уверен, что мы все-таки сблизились, просто об этом сейчас сложно говорить», — сказал министр.
По его мнению, в действиях России есть желание сблизить позиции. Он заявил, что наблюдает «другую риторику и тональность» переговоров. По словам Резникова, «нет враждебности», что демонстрируют представители Российской Федерации.
Он также отметил, что у РФ есть желание найти возможность сблизить позиции, что уже важно.